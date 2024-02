Meie inimesed ei jaksa varsti enam Eesti toiduaineid osta

Kaubandusketid reageerisid turuolukorrale väga kiiresti. Odavamate omabrändide osakaal ja importtoodete pealetung kettidesse jätkus ning jätkub praegugi. See mõjutab kindlasti ka Eesti tootjaid. Sageli ongi nii, et aasta aega tagasi, kui teised riigid väga suuresti toetasid oma toidutööstusi, muu hulgas ka kogu töötlevat tööstust ühel või teisel määral energiahindu leevendades või muid toetusi makstes, siis meil seda väga suuresti kahjuks ei olnud. See viiski meid halvemasse konkurentsiolukorda. Kui Eesti tooteid sortimendis ei ole − ja konjunktuuriinstituudi andmetel on seal põhisortimendis vaid 59% Eesti tooteid −, siis ei saa meie tarbijatena ju neid ka osta.

Toiduainetööstuse konkurentsi- ja ekspordivõime on vähenenud ning investeerimisvõimekus suhteliselt madal, sest 2002. aastal tootsid mõningad sektorid lausa kahjumit. Endiselt on hinnatõusud pea kõikides valdkondades, mida on võimendanud kahtlemata ka käibemaksu tõus. Toiduainete puhul oleme me ühe kõrgema käibemaksumääraga Euroopa Liidus.

Seoses rohepöörde ja kavandatava kliimaseadusega on meie küsimus, milline on siis meie kliimapoliitika edaspidi. Kas see on konkurentsivõimet toetav või mitte? Väga sageli kuuleme sellist arvamust, et see on meie suur konkurentsieelis. Meie sõnum on aga väga selge: Eesti ei peaks ette ruttama teistest riikidest. Peaksime olema teiste riikidega samal positsioonil ja mitte nõudma oma ettevõtete käest veel rohkemat, kui Euroopa Liidu miinimumnõuded seda nõuaksid.