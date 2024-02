ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks te ei poolda keelenõude kehtestamist volikogusse kandideerimisel?

Praegu ma näen selgelt, et puudulik eesti keele oskus ei tähenda tegelikkuses suutmatust volikogu liikme tööd teha. Mõnikord on muukeelsed saadikud isegi põhjalikumad. Miks? Sest nad süvenevad, sest nad tõlgivad, sest nad püüavad kõikidest nüanssidest aru saada. Ja nad teevad väga asjalikke ettepanekuid ja teksti täpsustusi, mõnikord elegantsemaidki kui eestlastest kolleegid. Küsimus ei ole keeleoskuses, küsimus on töösse suhtumises.

Kohtla-Järve ja mitme teise omavalitsuse saadikud saavad oma eesti keelega hakkama. Alati on saanud. Riigikogu ülesanne on neid toetada ja motiveerida, mitte represseerida, keelates ilma tõendita kandideerida. Minu arvates on C1-taseme nõudmine kandideerimisel ebaproportsionaalne meede ja kitsendab kandidaatide põhiseaduslikke õigusi. Mis ei tähenda muidugi, et nad eesti keelt ei pea oskama.