ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida Lüganuse uus koalitsioon teisiti teeb?

Kõik eelmiste valitsuste algatatud projektid, nagu keskväljaku renoveerimine või kergliiklusteede rajamine, on praeguseks juba lõpule viidud. Keskerakonna soov on rajada Kiviõlisse kogukonnamaja, kuhu koondada erinevad tegevused ning asutused. Suureks väljakutseks on Kiviõli soojamajandus, sest keegi ei tea, mis saab Kiviõli Keemiatööstusest, mille pea kohal ripub praegu kirves. Aga kogu linn saab sooja sealt. Ka Püssi kultuurimajaga on probleemid ning tuleb leida lahendus, mida sellega edasi teha.