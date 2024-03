ANNEKI TEELAHK ⟩ Milline koolimaja on parem: uus põhikool või vana gümnaasium?

"Toila gümnaasiumi hoone halduskulu järjest suureneb hindade ja hoone amortisatsiooni tõttu (praeguses koolimajas on lastevanemate koosolekutel suures saalis vaja istuda jopega, sest on külm). Kas tulevikus võib see olla tavaline, et lahti on koolid ja lasteaiad ning ülejäänud tegevused pannakse pausile? Kas meie valla elanikud tahavad seda?"

"Valla elanikkond on vananev ning sellest tulenevalt valla tulud hakkavad vähenema ning suureneb vajadus sotsiaalteenuste järele."

"Statistika näitab, et Toila vallas sündimus väheneb. Kui meie valla lapsi ei ole, kes siis hakkavad gümnaasiumiosas õppima? Miks me hoiame gümnaasiumiosa lahti teiste valdade õpilaste jaoks, kes ei saa sisse mujale, või õpetajate pärast? Mitu õpilast peab gümnaasiumis olema, et vald võib selle sulgeda? Nähtavasti mitte ühtegi. Praegu jääb tunne, et kooli on vaja rohkem õpetajatele, sest koolis käib õpetajate selgitustöö õpilastele, mis kõik juhtub, kui gümnaasium suletakse."

"Ma saan aru, et eelkõige valitseb teadmatus kooli personali hulgas, sest praegu on tunne, et kogukonna ülesõhutamist uue põhikooli vastu koordineeritakse koolist (kaasatud on pered ja sõbrad)."

"Ma saan aru, et Toila gümnaasiumi õpetajad on teadmatuses, mis neist saab 2029. aastal, kui vald võtab vastu haridus- ja teadusministeeriumi pakkumise uue põhikooli ehitamiseks."

"Kuna õpetajate töötasu Toila gümnaasiumis on hetkel Eestis TOP 3 hulgas, siis eeldan, et tegu on väga heade õpetajatega, kellel ei ole uue töö leidmisega mingit probleemi, seda eriti Ida-Virumaal."