JUHTKIRI ⟩ Piinlik lugu õpetajate palgalisaga

Kui jutt on palgalisast, siis eeldatakse, et seda makstakse iga kuu koos palgaga, kuid ometi nii see pole läinud, sest bürokraatlikud takistused venitasid lisatasu maksmist nii eelmisel sügisel kui ka nüüd, aasta algusest alates. Ei saa pidada normaalseks, et riik maksab õpetajatele jaanuarikuu töötasu aprillis. Aga just nii on see juhtumas ja huvitaval kombel ei taha ministeerium otseselt tunnistada, et süsteemis on viga, vaid püüab vastutust veeretada pigem omavalitsustele, kes justkui esitavad ebatäpseid andmeid.