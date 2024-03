Gümnaasiumi säilimise pooldajad ei ole kogukonna hirmutajad

Vald nägi raha. Vald nägi võimalust saada ilusas kohas suur krunt arendamiseks ja vallale tundus see hea lahendusena mitmele probleemile. Siis hakkasid karjuma need, kellele selline esindusdemokraatia ülimuslik võidukäik tundus ülekohtune. Ja nüüd rõhutakse, et tegelikult on meil hulk tagakiusatavaid ja kannatajaid, kes ei julge rääkida, ja tegelikult on neid enamus.

No kuulge. Me elame demokraatlikus riigis. Ma kuulun samuti sellesse koolikaitsjate gruppi, kuid see ei tähenda, et ma ei kuulaks argumente. Lihtsalt neid argumente ei esita keegi. Isegi haridusministeerium saatis järelepärimisele vastuseks üldsõnalise otsuse ülekinnituse ühelegi küsimusele vastamata. Sama teeb vald. Raiutakse oma tahet ja kirjutatakse iga koosolek kaasamiseks.

Meil on vald ja ministeerium, kes kaasamise nime all suruvad oma tahtmist, meil on aktivistid, kes väidetavalt terroriseerivad kogukonda, ja meil on kartlikud kodanikud, kes ei julge rääkida. Me oleme demokraatlikust ühiskonnast väga kaugel, mulle tundub, või mis? Ainuke, mis aitab, on emakeelne haridus, mis tahetakse edaspidi anda kombinaatides, kus veel nii mõnigi aasta on eestikeelsete laste osakaal kõvasti alla poole.