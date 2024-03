INDREK KÕVERIK ⟩ Kas rong on läinud, kohal või tulemas?

Gümnaasiumihariduse sulgemise üks põnevamaid argumente on paratamatult rahvastiku/õpilaste vähenemine. Millegipärast ei mainita seda argumenti siis, kui on vaja ehitada üürimaja, kogukonnakeskust või paigaldada tänavavalgustust. Kellele, kurat, me siin valgustame, kui niikuinii surevad kõik ära? Normaalne oleks arendada/ laiendada kalmistuid ja kõiki sellega seonduvaid teenuseid. Seal pole ka valgustsut vaja, kadunukestele piisab enamasti küünaldest.

Rong on kohal. Vaidlused, lõõmavad kired, jaburad ja vähem jaburad argumendid, sekka ka asjalikke välgatusi... Vastasleerid. Me kõik ragiseme rongirataste all. Tegelikkuses oleks siinkohal vallavõimul hea koht selg sirgeks lüüa ja jätkata vastupidi ministeeriumi ootusele, tõestada, et me oskame ja tahame. Sulgemise vastaste hulgas on päris toredat potentsiaali, mida selleks ära kasutada. Mugavus, laiskus või järjekordne orjamentaliteedi tõestamine alandlikkuse näol? Tegelikult olen omal nahal saanud tunda sellist "kogukondlikku" ahistamist, kuna olen ka ise väikesest kohast pärit. Lohutuseks tuleb tõdeda, et selline ahistamine on kõige jätkusuutlikum tegevus, mida me kõik "valdame", sõltumata sellest, kummal pool barrikaade me aega veedame. Ärme stressa!

Rong on tulemas... Njaa, rongil on enamasti komme tagasi tulla, ja siis peaks ka midagi hakkama muutuma. Väljavahetamisele lähevad valda mitte arendavad arendajad, kooli mittejuhtivad koolijuhid ja paraku ka õpetajad. Jah, paraku on igas organisatsioonis lihtsalt organisatsiooniga kaasa loksujaid, on nad siis ülemusele hääd kohvikeetjad, armukesed, sugulased või lihtsalt joomakaaslased. Üks mu väga hea sõber koolijuht on öelnud kuldsed sõnad, et "družba on družba ja služba on služba". Meil on seda družba´t liiga palju. Organisatsiooni edu võti ongi kaasaloksujate vähesus. Kahjuks nii ongi, et kõik enam tulevikurongile ei mahu ja sõit saab parem, ka minister on ajutine.