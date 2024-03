ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida arvab riigikontroll filmilinnaku rajamisest Jõhvi?

Riigikontrolli andmetel ei ole Jõhvi rahvusvahelise filmistuudiote kompleksi ehitamise rahastamise otsust veel tehtud. Küll on aga jaanuari lõpus majandus- ja kommunikatsiooniminister kinnitanud Ida-Virumaa inkubatsiooniteenuste programmi, mis on osa tervikprogrammist, millega luuakse Jõhvi kaks inkubatsioonikeskust filmitööstuse produktsiooni tugiteenusteks ning digitaalsete multimeediateenuste arendamiseks.

Riigikontrollil puuduvad andmed, mis võimaldaksid selle lühikese aja jooksul analüüsida, kas avaliku raha toel on mõistlik ehitada Eestis üks filmilinnak, kaks filmilinnakut, kuus või suisa kaheksa. Kultuuriministri vastusest nähtub, et seda pole analüüsinud ka kultuuriministeerium. Kultuuriminister viitas vastuses meile, et kultuuriministeerium ei ole kaasatud Jõhvi filmilinnakut puudutavate otsuste tegemisse, mis on kummaline. Samas selgitas kultuuriminister riigikontrollile, et Tallinna filmilinnaku ja Jõhvi filmistuudiote kompleksi rajamine on teineteist toetavad projektid. Piiratud ressursside tingimustes oleks riigikontrolöri hinnangul sellise analüüsi tegemine kultuuriministeeriumi poolt enne avalikust rahast teise filmilinnaku ehitamise toetamist hädavajalik.