Eksportijad ootavad paremat homset

Ent olukord ekspordirindel pole ühtlaselt halb. Nimelt on nõudlus Eestis valmistatud kaupade järele kukkunud tõesti järsult, kuid teenuste puhul on pilt hoopis teistsugune. Eelmise aasta neljandas kvartalis püstitati teenuste ekspordi kõigi aegade rekord, kui neid müüdi välisresidentidele 3,1 miljardi euro eest. Seda oli 5% enam kui 2022. aasta neljandas kvartalis.

Kui kaupade ekspordis on Eesti toetunud traditsioonilistele aladele, nagu puidu-, metalli- või masinatööstus, siis teenuste puhul on alustalaks saanud siinne IT ja tehnoloogiasektor.