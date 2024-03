JAANUS PURGA ⟩ Raharong liigub, aga peale veel jõuab ja ruumi on

On näha, et tehtud muudatustest ja leevendustest meetmetes on olnud kasu: kuigi rahastamisotsusteni on paljudel veel paras jupp teed käia, on huvi hüppeliselt suurenenud. Eriti hea meel on selle üle, et huvilisi on kõige erinevamatest valdkondadest − alates traditsioonilisest metallitööstusest kuni meditsiiniteenusteni ja proteiini tootmiseni. Majutus, toitlustus ning kõikvõimalikud turismiteenused seal vahepeal. Just selline põnev ja laiapõhjaline ettevõtlus on Ida-Viru tulevik ning just mitmekesine majandus on maakonna tugevus. Ühe valdkonna häda ja ärakukkumine ei murra maakonda, see aeg on möödas.