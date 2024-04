MÄRT MEESAK ⟩ Vabaerakonda enam pole, aga tema algatused on siiani nõutud

Küll aga on väärt väljatoomist kümne aasta tagune energia, vaim ja külg külje kõrval usk, et teistmoodi on võimalik. Mäletan väga hästi toonast algatusaktiivi ja ka tänaval kõnetatud inimesi, kui inimestel silmad särasid, tunnetati igaühe toetust ja kõik mõistsid, et igaühe panus on vajalik ning see viib lõpuks suurema eesmärgini. Võib isegi öelda, et oli selline kodune tunne, et oled jõudnud varju alla, omade sekka. See oli midagi erilist, liitvat ja motiveerivat.