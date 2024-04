ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks ei korraldatud Eestis samasooliste abielu küsimuses referendumit?

Ida-Virumaalt riigikogusse valitud EKRE saadik Arvo Aller soovis esmaspäeval riigkogu arupärimises teada, miks ei korraldatud Eestis enne abielumõiste ümberdefineerimist ja samasooliste kooselu abieluks nimetamist sellekohast referendumit. "Kui rahvas ütleb, et abielu tähendab seda, et võivad kaks samasoolist seda teha ja homod abielluda, või jääme selle peale, et mees ja naine moodustavad abielu. Siis oleks see teema laualt maas. Miks te pelgate referendumi korraldamist?"