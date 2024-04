Gümnaasiumide sulgemine ja poliitika

Lõpuks on nüüd selge, et kaks Ida-Virumaa eestikeelset gümnaasiumi, mille sulgemist riik peale surus, lähevad kinni. Nii Toilas kui ka Kiviõlis eelnes sellele päris suur diskussioon ning vähemalt gümnaasiumiastme sulgemise vastaste hääl kõlas kogukondades tunduvalt kõvemini kui pooldajate oma. Muidugi võib veel juhtuda, et sulgemisotsused jõuavad kohtusse, kuid selles diskussioonis saime selgelt teada, et riigi seisukohast pole väikestel maagümnaasiumidel kohta Eesti haridussüsteemis.