KÜSITLUS Mida tähendab teile 9. mai?

See on pidupäev, Euroopa päev. Mingeid erilisi üritusi ei toimu, aga hinges on hea tunne. Täna õhtul lähen erakonna koosolekule, kuid loodan, et jõuan vaadata "Eurovisiooni" teist poolfinaali ja Eesti esindajatele kaasa elada. Selline tulebki piduõhtu.

Foto: Peeter Lilleväli

Artur Korepanov, jalgpallikooli juht:

Mul on täna kõige tavalisem tööpäev ning toimuvad treeningud. Mina pole 9. maid kunagi tähistanud. Kooliajal propageeriti 9. maid aktiivselt kui võidupüha, aga mulle ei tähendanud see midagi olulist. Kui osalesingi mingitel üritusel, siis vaid sellepärast, et kästi. Täna tuletas lipukese märk kalendris meelde, et on Euroopa päev. Mina ei plaani seda kuidagi tähistada − kõik on nagu tavaliselt.