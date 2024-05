JUHTKIRI Euroopa Liit kerib rohepöördeid vähemaks

Esiteks on see samm lähemale tervele mõistusele, sest plastijäätmete töötlemine on olemuselt keskkonnasõbralik ja vajalik tegu. Näidata sellele punast tuld ainult seetõttu, et plastijäätmete pürolüüsi tulemusel eraldub pürolüüsigaas, mis on fossiilne kütus, ei tundu suuremat pilti ning kasu ja kahju kaalukausse hinnates mõistlik. See pretsedent võib Ida-Virumaal avada tee veel mitmetele ringmajandusplaanidele, mis seni on kõlbmatuks tunnistatud. Kahju vaid, et asjatult on kaotatud aega ning ajaline lõhe selle vahel, mil põlevkivitööstuses on kõvasti töökohti kadunud ja nende asemele uusi luuakse, suureneb veelgi.