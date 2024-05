Foto: Peeter Lilleväli

Alina Terkulova, väikese lapse ema:

Ma ei teagi, kuidas vastata. Meil on väike laps − kõigest pooleaastane − ja temaga kaugele ei sõida ning mu abikaasa töötab ka. Ent Ida-Virumaalgi on suurepäraseid puhke- ja jalutuskohti: Sillamäel on kaunis promenaad, samuti võib sõita Toilasse ning ilusa ilmaga mere ääres jalutada. Meeldib ka Peipsi järv.