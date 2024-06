Venemaa ei saanud seda, mida ta tahtis. Kindlasti Venemaal ei ole huvi poide vastu, vaid selle tegevusega sooviti provotseerida Eesti riiki, et meie piirivalve läheks Vene territooriumile, kasutaks Vene territooriumil relva või võtaks selle vähemalt välja. Seda saab filmida, seda saab siis läänemaailmas näidata ja keerata uudised Eesti vastu, et kus me oleme ikka ka sellised, kes ei austa ühtegi rahvusvahelist reeglit, ja sellega saab vähendada Eesti mõju oma liitlaste seas. Läänemaailmas võetakse kindlasti selliseid asju tõsiselt.