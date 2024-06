KÜSITLUS Kas Kohtla-Järve volikogu otsus loobuda riigi pakutud kahest uuest koolist slaavi kooli säilitamiseks oli põhjendatud?

Foto: Peeter Lilleväli

ANŽELA BADANOVA, töötu:

Mul on kahetised tunded. Ühelt poolt on praegune koolimaja vana ja varem või hiljem tuleb see sulgeda. Teisalt, kas tasub ehitada sellist kooli nagu Kesklinna kool, kus on puudused, kasutatud odavaid materjale, hulk probleeme, mis hakkasid ilmnema juba poole aasta möödudes? Tean seda oma tuttavate kaudu, kelle lapsed seal õpivad. Võib-olla tasub siiski slaavi põhikool ära remontida?