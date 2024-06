NÄDALA KUJU Dmitri Dmitrijev

Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev on olnud üsna kriitiline haridusministeeriumi sammude suhtes tema juhitavas vallas. Kuigi Dmitrijev oli ka ise võimu juures, kui valla kolm kooli riigile üle anti, on ta hiljem öelnud, et riik ei täitnud neid ootusi, mis vallal koole üle andes olid. Nüüd on lugu nii, et riik plaanib vene kooli lammutada ja õpilased tuua Kiviõli 1. keskkooli, kus aga on ruumi vähe isegi pärast gümnaasiumi likvideerimist.