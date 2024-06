MIHHAIL KÕLVART Majanduskriis on julgeolekukriis

Ainsaks prioriteediks maksutõusud

Loomulikult pole 1,6 miljardi leidmine lihtne ülesanne ja vaba raha ei ole riigieelarves olemas, aga fakt on see, et meie kaitsevõime tagamine on praeguses geopoliitilises olukorras võtmetähtsusega ning oluline heidutusmeede. Veider oli näha peaministrit pressikonverentsil nõutult käsi laiutamas ja ütlemas, et tema sai sellest teada alles ajakirjandusest, kuigi asjaosalised on sellest vajadusest rääkinud varsti ligi pool aastat. Euroopa Liidu kõrgele ametikohale pürgiva Kaja Kallase jutt sellest, et Eesti julgeoleku kindlustamiseks tuleb automaksu tõsta viis korda, näitab demagoogia tipptaset ja seda, et Reformierakonna valimislubadus kindlates kätes Eestist on tühipaljas sõnakõlks.