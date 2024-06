JUHTKIRI Toila tulistamisjuhtum võiks muuta karistuspraktikat

Probleem, kus relvasarnaste asjadega avalikus kohas vehitakse või paugutatakse, on eksisteerinud juba aastaid. Põhjarannik kirjutas 2019. aastal, et vaid eelmise aasta jooksul võtsid Ida prefektuuri politseinikud inimestelt ära 27 õhkrelva ning 17 stardipüstolit. "Me ei otsi ise mängupüstoleid taga, et neid inimestelt ära võtta, oleme teinud seda põhjusel, et nendega on tänaval mingeid rumalusi tehtud, kedagi ähvardatud või aknast vareseid lastud ning inimesed on tunnetanud ohtu," selgitas Ida politseiprefekt Tarvo Kruup toona.