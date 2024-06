JUHTKIRI Võidupüha paraad lähendas Narvat ülejäänud Eestile

Lisaks oli see Narvale väga hea võimalus teha end ülejäänud Eestile lähedasemaks ning see ka õnnestus.

Narva on ka 33 aastat pärast Eesti taasiseseisvumist veel paljudele ülejäänud Eesti inimestele võõras ja emotsionaalselt kauge paik, millega on seotud rohkem eelarvamusi kui isiklikke vahetuid kogemusi. Võidupüha eel lisas pinget ka Venemaa korraldatud piiriületuse umbelaskmine ja piirijõe kohale riputatud luureõhupall. Küllap oli ka julgeoleku eest vastutajatel kogu sündmuse turvalisuse nimel pingutamist kõvasti. Aga eks seda ole alati, kui suurema rahvahulga ees on korraga lähestikku president, riigikogu esimees, peaminister ja mitmed valitsuse liikmed.