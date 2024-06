ÜKS KÜSIMUS Mida teeb Sillamäe linn edasi, et tulevikus saaks Kotkaga laevaliini avamine võimalikuks?

Minu mõte on, et tuleks tegutseda, et viia senisest rohkem kokku Ida-Soome ja Ida-Virumaa ettevõtjaid. Ega nad praegu üksteise tegemistest eriti palju ei tea, kuigi tundub, et ühiseid huvisid peaks olema, eriti nüüd, mil äritegevus Venemaaga on lõppenud. Kui nad hakkavad omavahel rohkem koostööd tegema, siis võidakse üsna kiiresti jõuda ka arusaamiseni, et seda laevaliini on vaja. Seejärel peaks olema juba lihtsam veenda otsustajaid tegutsema.