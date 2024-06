ANVAR SAMOST Eesti konkurentsivõimetuse põhjused on selged, vaja oleks otsustavust

Eesti konkurentsivõimest on viimastel kuudel räägitud ja kirjutatud nii palju, et ka inimesed, kel selle teema vastu mingit huvi ei ole, on asjast kindlasti kuulnud. Paraku on kogu arutelu olnud kakofooniline ning arusaamist probleemi sisust ja võimalikest lahendustest see parandanud ei ole.