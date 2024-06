ÜKS KÜSIMUS Kelle poolt olete teie EKREs puhkenud sisetülis?

Mina olen ikkagi [erakonna esimehe Martin] Helme selja taga. Ega see meeldiv ole, kui juhatus peab tugevad ja tuntud liikmed erakonnast välja arvama. Eks ole näha, kas nüüd tuleb rahu erakonnas või mitte, aga mulle tundub, et seda ei tule ka pärast erakonna kongressi eeloleval pühapäeval.

Kui ikkagi Kuusik ja Valge käisid 4. mail, enne valimisi Martin Helme juures oma nõudmistega ja kauplesid ametikohti, rääkides, et erakonna esimees ei tee õiget asja ja nüüd on vaja kõike muuta, siis on see otsene rünnak erakonna ja selle esimehe vastu.