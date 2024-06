Enne võidupüha otsustas Ida-Virumaa omavalitsuste liit (IVOL) anda maakonna kõrgeima autasu ehk Ida-Virumaa teenetemärgi oma juhatuse esimehele Eve Eastile. See seik on tekitanud üksjagu poleemikat, sest paljude inimeste meelest pole sobilik, kui organisatsioon jagab sel viisil tunnustust oma juhile. Seda enam, et tema kandidatuuri esitajaks oli sama organisatsiooni tegevjuht.