Automaks võetakse kasutusele vaid riigieelarve täitmiseks. See on silmakirjalik käitumine. Selle asemel, et võtta lihtsa vaevaga hiigelkasumeid teeninud pankadelt riigieelarvesse 500 miljonit eurot, kehtestab valitsus kaks korda vähem tulusa automaksu, mis vähendab veelgi meie perede toimetulekut.