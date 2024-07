ERIK GAMZEJEV Millal Urmas Reinsalu varivalitsuse moodustab?

Sellise kava kokkupanek hobi korras oleks vaid huvitav mõttemäng. Aga riigikogu opositsioonisaadikud on professionaalsed poliitikud. Nende valijad ei maksa neile palka mitte ainult selle eest, et nad võimulolijaid torgivad, mis on samuti vajalik ja tähtis tegevus. Nad ootavad, et opositsioonisaadikud pakuksid välja oma tervikliku plaani, mis oleks elluviidav ja parem kui Kristen Michali valitsusel.

Sellise plaani kokkupanemisel peaks juhtohjad haarama Isamaa, kelle toetus ühiskonnas on peaaegu sama suur nagu kolmel võimuerakonnal kokku. Urmas Reinsalul tasub kokku panna varikabinet ja näidata, kas ta on suuteline koostama sellise tegevuskava, milles on teri rohkem kui tühjust. Et valijad ja erinevate valdkondade asjatundjad saaksid hinnata, kas see on elluviidav ning võib-olla on võimuliit nõus ka paremaid ideid ära ostma. Sellest võidaks kogu Eesti.