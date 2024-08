Narva piiripunkti juht: piiriületajatel tuleb nüüd arvestada ka sellega, et Narva tuleb ööbima jääda

8. augustist hakkab toimuma piiriületajate lauskontroll Narva ja teises Eesti-Vene piiripunktides, et tõkestada sanktsioonide rikkumist. Mida see piiriületajatele tähendab?

See tähendab seda, et piiriületus muutub kindlasti aeglasemaks. Põhjalik piiri- ja tollikontroll toob kaasa selle, et nad peavad varuma aegaja arvestama sellega, et jõuaksid õigel ajal piiri ületada, sest Narva piiripunkt on jätkuvalt avatud kella 7-23. Tuleb arvestada, et kell 23 piiripunkt suletakse ning kui inimesed ei jõua piiri ületada, siis tuleb neil endale valmis vaadata ööbimiskoht.