JUHTKIRI Kergliiklusteid on Ida-Virumaale rohkem vaja

Kui umbes 15 aastat tagasi hakkas Ida-Virumaalegi tekkima aina rohkem kergliiklusteid, käisid ka tulised vaidlused, kuhu on need investeeringud mõistlik suunata. Paljud sellised riigi raha suunamised otsustati Ida-Virumaa omavalitsuste liidus ning mõnikord tunduski, et kergliiklusteid ei arendata meie maakonnas alati seal, kus neid kõige rohkem tarvis.