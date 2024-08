NÄDALA KUJU Martin Repinski

Sellest sai tänavu viis aastat, kui toonane Jõhvi vallavanem survestas viit ametnikku ja allasutuse töötajat ametist lahkuma, makstes kolmele neist poole aasta hüvitise. Ka see juhtum jõudis lõpuks kriminaalasja, milles endist riigikogu liiget ja Jõhvi eksvallavanemat süüdistati kelmuses ja usalduse kuritarvitamises. Just viimane oli seotud Jõhvi episoodidega, sest prokuratuur leidis, et Repinski rikkus seadust, makstes omal soovil lahkujaile suurt hüvitist, tekitades vallale kahju. Ometi mõisteti Repinski kogu süüdistuse ulatuses sel nädalal õigeks.