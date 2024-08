JUHTKIRI Kelmid õõnestavad riigi usaldusväärsust

Muidugi, paljudele on selline lihtsameelsus arusaamatu, kuid tuleb ka mõista, et meie inimesed on üldjoontes seaduskuulekad ning kui helistaja tutvustab ennast politsei- või pangatöötajana, kes annavad tegevusjuhiseid, jättes mulje, et nad on abistaja rollis, võib ka muidu umbusklik inimene õnge minna. Seda enam, et paljudele on tänapäeva digimaailm keeruline ja lõpuni raskesti mõistetav.