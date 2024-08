JUHTKIRI Palgafondi lisamaksustamine oleks Ida-Viru ettevõtlusele väga halb

Eriti tugev halb mõju oleks sellisel poliitilisel otsusel Ida-Virumaa jaoks, kus suuremal osal päriselt tegutsevatest ettevõtetest on suur tööjõukulude osakaal. Nii on see näiteks traditsiooniliselt tööstuses, aga ka turismimajanduses, mis on Ida-Virumaal visalt karidega võideldes suutnud olla tõusujoonel.