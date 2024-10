NIKOLAI PAVLENKO Kes seisab Ida-Virumaa huvide eest?

Mõningates maakondades on suurte omavalitsustega liitunud väikesed vallad osaliselt säilitanud omamoodi "autonoomia" ja neid nimetatakse osavaldadeks. Milleks seda vaja on? Mida konkreetsemalt on määratletud tegevuspiirkond, seda selgemalt on näha tulemused. See on täpselt nii nagu igas normaalses ettevõttes, kus on olemas tsehhid, osakonnad, brigaadid jne.

Haldusterritoriaalse struktuuri ümberkorraldamine on alati äärmiselt keeruline ülesanne, eriti praegusel raskel ajal, kuid esimesi samme selle suunas saaks astuda juba praegu. On selge, et kogu Eesti mastaabis ei ole seda protsessi praegu võimalik ellu viia, ent miks mitte alustada Ida-Virumaast?

Praegu panustab Ida-Virumaa riigikassasse mitu korda rohkem, kui ise vastu saab, ning Ida-Virumaa ebaõiglase kohtlemise fakte on üleüldse palju. Tõsi küll, riigikogus on väikesearvuline saadikurühm, kelle ülesanne on kaitsta Ida-Virumaa huve, kuid nemad on rohkem ametis oma erakondlike huvide kaitsmisega ning vähe on kuulda, et eri erakondade saadikud ühise rindena enda esindatava maakonna eest seisaksid. Ida-Virumaa on Eesti seaduslik ja loomulik osa, mitte selle koloniaalne ripats.

Tekkida võib küsimus, kas tegemist on üleskutsega taastada maakondlik juhtimine selle endisel kujul. Muidugi mitte. Esiteks ei kiidaks keegi heaks ametnike ülalpidamisele tehtavaid lisakulutusi. Teiseks on aeg loobuda varasemast praktikast, kus valitsus määras ametisse maavanema, kohalikud inimesed aga jäeti sellest protsessist kõrvale. Teisisõnu määrati maavanemale järelevaataja, mitte kohaliku tegevuse koordinaatori roll. Kolmandaks on endisel süsteemil demokraatlike põhimõtetega pehmelt öeldes vähe ühist.

Mida siis teha? Kuidas alustada reorganiseerimist ja vältida seejuures suuri lisakulutusi? Praegu on maakondlikul tasandil ainus haldusorgan Ida-Virumaa omavalitsuste liit. Seal on koos asjatundlikud inimesed ning üleminekuperioodiks võiks see organ võtta enda peale kohaliku elu korraldamisel koordinaatori ja seadusandja rolli. Võim peab olema küll tsentraliseeritud, kuid normaalseks ei saa pidada olukorda, kus riik jaguneb kaheks ebavõrdseks osaks: Tallinnaks ja ülejäänud Eestiks.

Esimesi samme selles suunas saab astuda juba kohalikke võimuorganeid valides.