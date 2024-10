JUHTKIRI Jäätmete kogumine: kõik ei saa muutuda prügiekspertideks

Pakendeid ja olmejäätmeid on meil majapidamistes liigiti kogutud juba üle 15 aasta. Kui see uuendus sisse viidi, oli omajagu poleemikat, kas selline süsteem üldse meil tööle hakkab ning kuidas motiveerida inimesi oma jäätmeid sorteerima. Praeguseks on sellest paljuski saanud tavapraktika ning inimesed on jäätmete liigiti kogumisega harjunud.