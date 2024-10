ÜKS KÜSIMUS Miks on lükatud kõrvale Jõhvi-Toila maanteelõigu ehitus?

Oleks meil raha, me ehitaks igas suunas, me asfalteeriks igas suunas, teeks tolmutõrjet kõigil ja korraga, aga teatavasti raha alati piisavalt ei ole ja tuleb teha valikuid. Ja kui te näiteks mõtlete meie kaitsevajaduste peale ja võrdlete Tallinna-Narva ja Tallinna-Pärnu suunda ning mõtlete, mis on meile praegu prioriteetsem, siis mina isiklikult arvan, et see on õige, et me seda Pärnu suunda arendame sellise eelisprojektina, arvestades, et see on meie värav Euroopasse ja see on vajaduse korral värav ka meie liitlastele.