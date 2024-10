ÜKS KÜSIMUS Kas riik hakkab toetama hooldekodude rajamist Ida-Virumaale?

Teie nimetatud kant on just nimelt see murekoht, kus inimestel ei olnud [enne hooldusreformi] teenuse jaoks raha tulenevalt keskmisest madalamast sissetulekust. Ja ka lastel ja lastelastel ei olnud varem seda ressurssi, mistõttu ei olnud ärisektoril huvi. Kohalikul omavalitsusel ei olnud samamoodi piisavalt huvi neid kohti rajada ning neid tuleb teha nüüd. Aga riik ei toeta üldhooldekodude rajamist. Riik toetab projektipõhiselt teenusmajade rahastamist ja ehitamist. Riik toetab koduteenuste rajamist ja arendamist kohalikes omavalitsustes, üldhoolduse rajamist mitte. Meil on kokku juurde tulnud 715 uut teenuskohta selle reformi käivitumise järel ja me näeme veel vähemalt 300 kohta, mis on kohe-kohe lähiaastatel juurde tulemas. Nii et ma väga loodan, et Ida-Virumaa piirkonnas need kohad ka tekivad.