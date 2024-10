NÄDALA KUJU Lauri Läänemets

Rohkem kui kahe aasta jooksul on sotsid olnud otsustavaks piduriks, miks seda enamiku Eesti inimeste jaoks nii moraalselt, poliitiliselt kui ka julgeoleku seisukohast olulist küsimust pole lahendatud.

Lõpuks on ilmselt ka sotside liidrid mõistnud, et nad on valinud ohtliku tupiktee, mis on kahjulik nii Eestile kui ka nende erakonnale. Nüüd tuleb Läänemetsal otsida variante, kuidas sellelt tupikteelt, kuhu nad ise on põikpäiselt sammunud, välja tulla.

Esimene katse, kus Läänemets pakkus reedel välja, et kohalikke volikogusid saaksid valida välismaalased, kui nad täidavad avalduse, kinnitades lojaalsust Eesti riigile, ei ole õnnestunud ega hea mõte. Selle korraldamine on keeruline ja pealegi, kes ja kuidas teeb kindlaks, et need kinnitused on siirad.

Kõige mõistlikum ja kiirem tee selle küsimuse lahendamiseks oleks riigikogus põhiseaduse muutmise kaudu, milleks on vaja 82 häält. Need tuleksid kokku, kui sotsid teeksid kokkuleppe, et nende jaoks on hääletus vaba. Riigikogus on piisavalt sotse, kes on samuti selle poolt, et Venemaa kodanikud ei tohi valida Eesti linnade ja valdade volikogusid.