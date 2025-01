JUHTKIRI Viimane aeg hakata sättima

Selle, kes saavad otsustajateks, määravad aga kohalikud valijad, kelle hulka ei kuulu ilmselt võrreldes varasemate kordadega agressorriigi Venemaa Eestis elavad kodakondsed, nii et valimisotsuse tegemine jääb Eesti kodanikele. See peaks muutma ka valimiskampaania sisu ning jätma kõrvale diktaatorlikule Venemaale omased poliittehnoloogiad häälte noolimisel, mida on Ida-Viru linnades sellele valijaterühmale orienteeruvad munitsipaalpoliitikud varasematel kordadel rakendanud. See on toonud neile ka edu, kuid tunduvalt vähem on sellest võitnud need omavalitsused, kus nad on sel moel valituks osutunud.