GARDI ANDERSON Mis tunne on olla pantvang oma kodus?

Ahistav jälitamine on kuritegu, mis ei jäta enamasti füüsilisi jälgi. Vähemalt alguses. Sellise käitumise eesmärk on kannatanut hirmutada, alandada või tema elu oluliselt häirida. Kui algul tekitavad soovimatud sõnumid, kõned ja planeerimata külastused ärevust ja stressi, siis see võib kiiresti kasvada alaliseks hirmuks, et jälitaja ilmub taas ootamatult välja ning hakkab taas nõudmisi esitama.