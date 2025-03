JAANEK PAHKA Süües kasvab isu

Teiseks, see toiduahel on linnale majanduslikult kahjulik. Mõelgem, mida tähendab linna rahakotile see, kui ametikohti ei täideta võimekuse, vaid lojaalsuse järgi. Ebaefektiivne majandamine, halvad otsused ja raisatud ressursid on selle otsene tagajärg. Linn jääb pädevate spetsialistideta, kes võiksid tegelikult parandada eluolu, kuid kes ei soovi ega saa sellisesse korruptiivsesse süsteemi siseneda.

Kolmandaks, selline skeem kindlustab stagnatsiooni. Iga ametisse paigutatud inimene, kes sõltub oma töökohast, ei soovi muutusi, sest muutus tähendab ebakindlust. Seega tekib olukord, kus linna arenguks vajalikke otsuseid ei tehta, sest need võiksid ohustada "õigete" inimeste mugavat elu.

Kohtla-Järve vajab vabanemist poliitilisest toiduahelast. Linnale lojaalsed peavad olema mitte poliitikutele võlgu olevad ametnikud, vaid inimesed, kelle eesmärk on teenida linna, mitte isiklikke ega tagatoa huve. Kui me seda skeemi ei purusta, jääb Kohtla-Järve surnud punktis tammuma, samal ajal kui teised linnad liiguvad edasi. Küsimus on lihtne: kas tahame linna, kus otsuseid tehakse kompetentsi põhjal, või linna, kus otsustavad need, kes on lihtsalt õigel ajal õiges toiduahela lülis? Vastus peaks olema ilmne.

Toiduahela lõhkumiseks on vaja kahte asja: otsustavat tegutsemist ja uut tüüpi poliitikuid. Ilma kindla plaani ja tugeva tahtejõuta ei muutu midagi, sest mugavalt süsteemi peal parasiteerivad inimesed ei anna oma võimu niisama ära.

Teiseks on vaja tugevat ja sõltumatut kontrollimehhanismi, mis jälgiks, et munitsipaalettevõtteid ja hallatavaid asutusi ei muudetaks järjekordseks parteiliseks tööbürooks. Selleks on vaja tugevdada nii linna elanike järelevalvet kui ka meedia rolli.

Selleks, et linnas toimuks päris muutus, on vaja poliitikuid, kes on iseseisvad ega sõltu vanadest võrgustikest, ausad ega tee kompromisse moraali ja eetika arvelt ning julged ega karda võtta vastutust. Poliitikuid, kes on kompetentsed ja kelle otsused sünnivad teadmistest, mitte isiklike suhete põhjal, ning lõpuks pühendunud, kelle ainus eesmärk on linna arendamine, mitte oma taskute täitmine.

Kui tahame, et Kohtla-Järve tulevik oleks helgem, peame toetama just selliseid poliitikuid, mitte neid, kes ehitavad üles järjekordseid tagatoasõltlaste armeesid. Linna tuleb juhtida ausalt, avatult ja elanikke kaasates − ainult nii saame murda selle süsteemi ja panna aluse paremale tulevikule.