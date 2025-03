RENEE MERISTE Võimu hind: peegeldus sõjast ja kollektiivsest teadvusest

Üle kuu aja on möödunud president Donald Trumpi ametisseastumisest, sündmusest, mis raputas läänemaailma sisimas. Mõne jaoks tähistas see kauaoodatud muutuste algust, teiste jaoks aga halvimate hirmude kehastust. Kuid olenemata meie erinevatest seisukohtadest on üks asi kindel: see on järgmise nelja aasta reaalsus. See on nüüd meie maailm ja sellega peame arvestama.

Maailm on olnud pinges, kuna president Trump ja tema tehnoloogia kompanjon Elon Musk jätkavad globaalse poliitika ja tööstusharude raputamist. Nende julged sammud tekitavad kindlasti nii kaost kui ka muutusi − miski võib pöörduda endiseks, midagi on aga pöördumatu. Kuna aeg lendab, peame valmistuma tagasilöökideks, mis võivad tulla liiga kiiresti, et neid heaks teha.

Oluline on tajuda, et Washingtoni juhtkond jääb ametisse järgmiseks neljaks aastaks ning et Venemaa on Eesti, Läti, Leedu, Ukraina ja mitmete teiste naaber edasi.

Üks Trumpi kõige kõnekamaid kampaanialubadusi oli Ukraina sõja lõpetamine. Tundub, et kokkulepe võib peagi sündida, kuid tulemus on veel ebakindel. Ülemaailmne reaktsioon Ameerika Ühendriikide muutuvale seisukohale on olnud kiire ja mitmekesine, eriti Euroopas, Ukrainas ja Balti riikides.