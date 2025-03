ÜKS KÜSIMUS Miks tekivad Uikala prügilas aina uued põlengud?

Põlengud toimuvad vanal ladestusalal, mida prügila peaks praegu projekti järgi sulgema. Selle käigus tuleb neil jäätmemäe külgi lahti kaevata, aga kuna jäätmete sees toimub käärimisprotsess, siis lahtikaevamisel tekivad põlengud, kui sinna õhk ligi pääseb. Me ei saa neid töid ka seisma panna, sest seal, kus jäätmemägi on projekti järgi suletud, pole põlenguid olnud. Oleme soovitanud, et seal, kus lahtikaevamised on, oleks prügila töötaja veevoolikuga juures, et saaks kohe veega üle kasta.