JUHTKIRI: Unustatud küla

Võib ju öelda, et kolmest kortermajast keskkonda imbuv heitvesi ei ole suur probleem. Aga tegelikult me ei tea seda, kui palju on pikki aastaid kestnud reostus keskkonnale halba teinud. Olukord on ju teada olnud nii omavalitsusele kui ka vee-ettevõttele, tegutsemisele ärgitab aga nüüd keskkonnainspektsiooni manitsus küla reovete käitlemine seadusega kooskõlla viia.

Küsimus ongi nüüd selles, kuidas leida optimaalne lahendus. Ühendamine niinimetatud suure kanalisatsiooniga on liiga kallis, nagu ka autonoomse puhastussüsteemi rajamine, arvestades vähest tarbijate hulka. Omavalitsus räägib kogumismahutite paigaldamisest, kuid siingi on küsimus, kes seda tegema peaks.

Jõhvi linnast kümne minuti autosõidu kaugusel asuv Kose küla on Jõhvi vallas üks suuremaid, kus on olnud ka väga aktiivne kogukond, kuid omavalitsus pole sinna kuigi palju investeerinud, erinevalt näiteks Tammikust või Kahulast. Seda, et vald on küla unustanud, on kohalikud elanikud juba varem võimudele ette heitnud. Eks see õnnetu reoveejuhtum ole lisakinnitus sellele.