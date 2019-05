Miks Margus Linnamäe seda teeb?

Paari päeva eest käis ajakirjandusest läbi lühike teade, et Margus Linnamäe haldusettevõte UP Invest müüs endisest Eesti Meedia grupist aasta alguses eraldatud kuulutusteäri välismaisele fondihaldurile. Enamik meediatarbijatest ei pööranud sellele tähelepanu ja miks nad pidanukski − teates ära toodud ettevõtete nimed alates müüjast ehk UP Investist ja lõpetades ostja ehk Apax Partnersiga olid neile tundmatud. Liiga tuttavalt ei kõlanud ka müüdud kuulutusekeskkondade nimed. Ühtlasi on osanud UP Investi omanik ja Eesti rikkamaid inimesi Margus Linnamäe oma tegevusi nii seada, et temagi liiga hästi tuntud ei ole.