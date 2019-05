JUHTKIRI: Poliitiku eraelu ja avalikkus

Uudis, mis puudutab Martin Repinski ja tema pereelu purunemist, ei olnud aga kohalikku elu ning poliitikat tundvatele inimestele tegelikult midagi ootamatut.

Märgid selle kohta, et noorel abielumehel on Jõhvis tekkinud uus silmarõõm, hakkasid paljudele silma kohe, kui temast mullu suvel vallavanem sai. Just Repinski surus läbi selle, et volikogu aseesimeheks sai täiesti tundmatu ja ilma igasuguste nähtavate teeneteta Jekaterina Vassiljeva, kellega hiljem vallavanemat üsna tihti ka avalikel üritustel koos liikumas nähti.

Repinski on ise oma eraelu igal sammul avalikult meedias eksponeerinud ning kasutanud nõnda oma õnneliku pereelu kuvandit endale poliitilise kapitali kogumiseks.

Repinski ise eitas avalikult oma lähisuhet volikogu aseesimehega, samas kui see oli vallamajas juba kõigile teada.

Muidugi võib mõni öelda, et tegu on inimese isikliku eluga ning kellelgi pole sellega asja. Ent meenutagem, et Repinski on ise oma eraelu igal sammul avalikult meedias eksponeerinud ning kasutanud nõnda oma õnneliku pereelu kuvandit endale poliitilise kapitali kogumiseks.

Repinski ja Vassiljeva suhete valgustamine on oluline ka seetõttu, et üks oli täidesaatva võimu esindaja nr 1 ja teine seadusandliku võimu esindaja nr 2. Mida see endaga kaasa toob, võisime näha, kui vallavanem hakkas propageerima ideed, et eraldada 30 000 eurot nn noortevolikogu tööks, mida hakkaks kureerima Vassiljeva, õigemini tema MTÜ. Viimasel hetkel pandi plaan tõusnud pahameele tõttu seisma.