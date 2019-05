KÜSITLUS: Kas emadele pööratakse tänapäeva ühiskonnas piisavalt tähelepanu?

Arvan, et piisavalt. Riik maksab vanemahüvitist. Enamik inimesi austab emasid, sh oma ema. Vähe on neid, kes emadele tähelepanu ei pööra ja neile abiks ei ole.

Minu arvates võiks seda tähelepanu ka rohkem olla, sest ema olla − see on kõige ilusam amet maailmas.

Võiks ka rohkem. Eriti riik − naistel peaks olema piisavalt vaba aega, et oma lastele rohkem tähelepanu pöörata. See on tähtis, sest kui aega ei jagu, siis on emad närvilised ning lastel jääb hoolest ja armastusest vajaka. Kui aga emal lastele aega jagub, kasvavad nad üles hooles ja armastuses ning rõõmustavad hiljem ka ema, jagades temaga oma armastust. Kõik siis maailmas on vastastikuses seoses.