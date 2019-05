JUHTKIRI: Keskerakonna supipott

Ja seda kõike olukorras, kus uus valitsus ei ole jõudnud sisuliselt töölegi hakata. Kuigi jah, skandaalitseda on nad jõudnud, ennekõike mõtleme siin EKREt ja tema liikmete avaldusi-tegevusi. Arstide nimetamine mõrtsukateks, ajakirjanduse vaenamine, naisevastase vägivalla õigustamine, põhiseaduslike institutsioonide (president) suunas lahmimine, kõikjal salajälgimise kahtlustamine, Euroopa Liidu lippude Toompea lossi saalist väljaviskamine, kohtunike sõimamine, vene keelt kõnelevate inimeste solvamine... Kõik see on tulnud ühest praegusest valitsuserakonnast nimega EKRE ning suuremat osa ühiskonnast šokeerivatele tegevustele-avaldustele lõppu ei paista.

Küsitlused näitavad, et ainus, kes selles valitsuses oma toetajaskonda on enam-vähem säilitanud, on seesama EKRE. Kui peaminister Jüri Ratas räägib samal ajal, kuidas tema eesmärk on ühiskonda siduda ja lõpetada lõhestamine, siis kõlab see tema valimispartneri tegevuse taustal lausa irooniana. Ühes pajas ei saa keeta korraga mitut suppi ja avaliku arvamuse küsitlused kinnitavad seda, et ühe valitsuspartneri tegevus mõjutab tahes-tahtmata ka kõigi ülejäänute renomeed. Lootus, et valija peagi praeguse valitsusega harjub, on rajatud ainetule pinnale.