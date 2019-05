JUHTKIRI: Kes korvab Jõhvile kahju?

Kogu vastutuse koorem on mõistagi praegu endisel vallavanemal Martin Repinskil, kes aktiivselt seda puhastustööd ise tegi, ent ärgem unustagem, et seda kõike vallavalitsuse liikmete heakskiidul, kes ju praegugi valda juhivad. Ja ka volikogu heakskiidul, kust pole ühtegi piiksu tulnud selle kohta, kas kogenud spetsialistide minemaajamine selliste preemiatega on ikka õigustatud ja miks seda tehakse.

Kui meile räägitakse, et töötajad lahkusid "poolte kokkuleppel", siis mida see tähendab? Kui on "poolte kokkulepe", siis selle taga on tavaliselt tööandja algatus, kes on töösuhetes alati tugevamal positsioonil. Kui töötaja tahab, saab ta lauale panna omal soovil lahkumise avalduse ja ei pea midagi tööandjaga kokku leppima.

Ingrid Spitzi juhtum näitas selgelt, et tööseadusandlus on töötajale tõhusaks kaitseks juhtudel, kui tööandja lihtsalt oma jõupositsiooni kasutades sellisel jõhkral moel töötajast vabaneb. Tõsi, seadus ei näe sellistel puhkudel ette inimese tööle ennistamist, kuid annab võimaluse karistada tööandjat seaduse eiramise eest ja mõista töötajale väärikas hüvitis.