Kümme sammu, et tekiks usaldus Narva võimu vastu

Ühes olid kõik ühte meelt: Narva väärib parimat. Kolmapäeva varahommikul sõitsin Narvast rongiga Tallinna tööle. Kiire sõit, veidi üle kahe tunni. Isegi veidi kahju oli rongile minna: Narvas on imeilus ja Narvas on imelised inimesed. Et seda aga mõista, tuleb elada Narvas. Ja unustada kõik stereotüübid ja kahtlused. Narva vajab suurt armastust.

Rongis sattusin lugema eelmise päeva Postimeest, kus ajakirjanik Erik Gamzejev kirjutas, et Eesti parteid on Narva unustanud. Kas nii ongi?

Formaalselt jah. Linna 31 liikmega volikogusse on jäänud peaministriparteist ehk Keskerakonnast kolm inimest, kes ei kuulu ühtegi fraktsiooni. Samuti on eraldi, ei opositsioonis ega võimufraktsioonis, Reformierakonna ainus liige. Ja opositsiooni tuumiku ehk valimisliidu Meie Narva nimekirjas on kolm Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liiget.

Poliitika Narva moodi

Linna valitseb valimisliit Kodulinn Narva, kellel on volikogus kaks kolmandikku kohti. Tegu on endiste keskerakondlastega, kes aastakümneid tarvitasid, et mitte öelda kuritarvitasid, Keskerakonna nime, muidugi partei keskkontori teadmisel ja nõusolekul. Kui prokuratuur tõstis neist kaheksa kohale korruptsiooni kahtlustuse varju, lahkusid nad Keskerakonnast ja tegid uue fraktsiooni.

Unistada tulebki suurelt, aga seejuures peavad jalad maad puudutama.

Ometi ei ole Narva suurim mure see, et volikogu enamuse seas ei ole parteilasi, sest − ma arvan − erakonnapoliitikud selle sõna otseses tähenduses ei ole piirilinna viimase 28 aasta jooksul kunagi juhtinud. Narvas on olnud võimul seltskond, kes küll kasutas Keskerakonna lippu, aga seda iseenda, mitte erakonna huvides. Mure on praegu selles, et seesama takjana võimu külge klammerdunud seltskond kardab sealt võimu küljest lahti kukkuda. Kardab muudatusi. Kardab uut jõudu. Kardab kaotada kontrolli Narva üle.

Just siin on üks ja tegelikult peamine põhjus, miks toppas ja siis seiskus Euroopa kultuuripealinna tiitli taotlemine. Tagajärjeks on taas kord linnavõimus pettunud inimesed, kes eelistavad valimistel mitte osaleda. Seda kinnitavad ka viimased riigikogu valimised, kus narvalaste valimisaktiivsus jäi Eesti keskmisest ligi 15 protsendi võrra allapoole.

Ülaltoodu on kõik niigi teada ja meid edasi ei vii. Samamoodi ei vii meid edasi jutt, et Narval on tohutu potentsiaal. Selle trafaretse loosungi peale kehitab Narvas igaüks õlgu. Me oleme väsinud potentsiaalijuttudest, kui samal ajal nooremapoolsed inimesed muudkui lahkuvad Narvast, sest ei usu piirilinna tulevikku, ja 20 aastaga on sealne elanikkond vähenenud kolmandiku võrra. Usku ei lisa ka aina korduvad uudised, et keskmine töötasu Narvas jääb Tallinna omale alla 400 euroga.